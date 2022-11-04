Один постріл, щоб танк спалахнув: український захисник впритул знищив техніку ворога

Українські захисники не перестають дивувати своєю сміливістю та майстерністю. Боєць з дуже близької відстані одним пострілом зумів знищити ворожий танк.

У мережі з'явилося відео, як український військовослужбовець з дуже близької відстані знищує російський танк.

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Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк,

– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як український захисник вийшов із-за дерев на відкриту місцевість та вистрілив по ворожій техніці. Бійцю знадобився лише один постріл, щоб російський танк спалахнув.

Якийсь час танк ще продовжував рухатись і вибухати, поки вогонь повністю не охопив машину.

Актуальні втрати ворога

Щодоби Росія втрачає сотні своїх військових та десятки одиниць різної техніки. Станом на 4 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 840 окупантів.

Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів.

Зазначимо, що добова кількість втрат останнім часом значно зросла. Якщо колись за добу ЗСУ ліквідовували 400 окупантів у середньому, то зараз ця кількість подвоїлась.

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