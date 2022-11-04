Один постріл, щоб танк спалахнув: український захисник впритул знищив техніку ворога

4 листопада 2022 , 16:26
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Джерело:

Генштаб

Українські захисники не перестають дивувати своєю сміливістю та майстерністю. Боєць з дуже близької відстані одним пострілом зумів знищити ворожий танк.

У мережі з'явилося відео, як український військовослужбовець з дуже близької відстані знищує російський танк.

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Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк,
– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як український захисник вийшов із-за дерев на відкриту місцевість та вистрілив по ворожій техніці. Бійцю знадобився лише один постріл, щоб російський танк спалахнув.

Якийсь час танк ще продовжував рухатись і вибухати, поки вогонь повністю не охопив машину.

Актуальні втрати ворога

  • Щодоби Росія втрачає сотні своїх військових та десятки одиниць різної техніки. Станом на 4 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 840 окупантів.
  • Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів.
  • Зазначимо, що добова кількість втрат останнім часом значно зросла. Якщо колись за добу ЗСУ ліквідовували 400 окупантів у середньому, то зараз ця кількість подвоїлась.

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Автор: Анастасія Лукашевська