Один район досі без світла, потяги затримуються: голова ОВА про ситуацію у Львові

Російські окупанти ввечері 3 травня завдали ракетних ударів по Львові. Станом на ранок наступного дня один з районів міста досі перебуває без світла.

Окупанти завдали місту значної шкоди

ДСНС, працівники львівської залізниці та фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

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Наразі частково один з районів Львівщини досі перебуває без струму. Ведуться роботи з відновлення. Є затримка руху потягів,

– розповів Козицький.

Він зазначив, що росіяни завдали удару по електричним підстанціям залізниці. Тому й існує затримка потягів. Загалом шкода від ворожої ракети – значна.

У якому стані постраждалі

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. На щастя, вони обійшлися легкими ушкодження. Наразі потерпілі перебувають у міській лікарні.

Зауважимо, за словами Козицького, метою росіян було завдати удару по логістичному ланцюгу постачання.