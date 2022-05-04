Один район досі без світла, потяги затримуються: голова ОВА про ситуацію у Львові
Російські окупанти ввечері 3 травня завдали ракетних ударів по Львові. Станом на ранок наступного дня один з районів міста досі перебуває без світла.
Окупанти завдали місту значної шкоди
ДСНС, працівники львівської залізниці та фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.
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Наразі частково один з районів Львівщини досі перебуває без струму. Ведуться роботи з відновлення. Є затримка руху потягів,
– розповів Козицький.
Він зазначив, що росіяни завдали удару по електричним підстанціям залізниці. Тому й існує затримка потягів. Загалом шкода від ворожої ракети – значна.
У якому стані постраждалі
Внаслідок атаки постраждали двоє людей. На щастя, вони обійшлися легкими ушкодження. Наразі потерпілі перебувають у міській лікарні.
Зауважимо, за словами Козицького, метою росіян було завдати удару по логістичному ланцюгу постачання.