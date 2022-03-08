Один із резервуарів нафтобази у Житомирі продовжує горіти: 3 пожежників постраждали

Станом на ранок 8 березня у Житомирі триває горіння залишків нафтопродуктів у двох резервуарах. Напередодні у результаті вибуху в одному з них постраждали 3 рятувальників.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники здійснюють патрулювання території, а також охолодження сусідніх резервуарів.

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Один із резервуарів нафтобази у Житомирі ще горить

На ранок 8 березня на нафтобазі у Житомирі триває горіння залишків нафтопродуктів у двох резервуарах, один горить найбільш інтенсивно,

– зазначили в ДСНС.

Горіння контрольоване. Наразі на місці займання працюють 13 надзвичайників та 2 одиниці техніки.

У ДСНС також розповіли, що у результаті вибуху в одному із резервуарів, який прогримів напередодні, 3 пожежників отримали опіки рук та обличчя. Двох із них госпіталізували, загрози їхньому життю і здоров'ю немає.

Росіяни завдали авіаудару по нафтобазах Житомирщини

Ввечері 7 березня загарбники завдали авіаударів по нафтобазах у Житомирській області. У результаті там спалахнули пожежі. У селищі Черняхів займання вдалося ліквідувати вранці 8 березня.

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