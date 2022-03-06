Одинадцята доба війни: Генштаб доповів про ситуацію на напрямках

Розпочалась одинадцята доба війни, яку розпочала Росія проти України. Станом на 6 березня ЗСУ ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Ворог зазнає втрат, тому намагається постійно ухилятись від прямого контакту з нашими військами.

До речі На Миколаївщині ЗСУ захопили велику кількість техніки російських окупантів

Яка ситуація на фронті

Українські захисники тримають оборону у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Відбивають наступ ударних угруповань збройних сил окупантів, наносять ворогу максимальних втрат, не допускають його вторгнення в глибину.

ЗСУ створюють умови для розгрому окупантів та відновлення контролю за втраченими територіями, відбивають повітряні напади противника.

На Донеччині основні зусилля біля Маріуполя

Обороняються у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Інші напрямки

ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині триває оборона Чернігова.

На Волинському напрямку готують всю смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону.

На приморському напрямку – обороняють пункти базування, морські порти в Чорному морі.

У Миколаївській області захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках військові проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Збили 88 російських літаків та вертольотів

Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари росіян та захищають важливі (критичні) об'єкти України.

Втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надали медичну допомогу. Тепер окупанти дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Окупанти – деморалізовані

Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Через супротив українського народу окупантів деморалізовано.

Резерви росіян, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан.



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