ОДКБ, куди входять Білорусь і Росія, створить військову поліцію та трибунали

Країни-учасниці Організації договору про колективну безпеку підписали декларацію. Згідно з нею країни-учасниці, серед яких Росія та її сателіти, створять військову поліцію, слідство, прокуратуру і суди.

Відповідну угоду країни-члени ОДКБ підписали на саміті 16 вересня у Душанбе. Це перше офлайн-засідання організації за час пандемії.

Зверніть увагу Путін перетворює Білорусь на воєнний полігон проти України

Спільна угода ОДКБ

Президенти країн ОДКБ підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням формувань сил і засобів колективної безпеки на територіях країн ОДКБ.

Документ створює механізм співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ. Відтак військова поліція, військове слідство, військова прокуратура, військові суди у кримінальних та адміністративних справах можуть взаємодіяти.

До ОДКБ входять:

Вірменія,

Білорусь,

Казахстан,

Киргизстан,

Росія,

Таджикистан.

Як діє ОДКБ і коли утворилася

Джерело: сайт ОДКБ