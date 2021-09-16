ОДКБ, куди входять Білорусь і Росія, створить військову поліцію та трибунали

16 вересня 2021 , 14:26
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Джерело:

сайт ОДКБ

Країни-учасниці Організації договору про колективну безпеку підписали декларацію. Згідно з нею країни-учасниці, серед яких Росія та її сателіти, створять військову поліцію, слідство, прокуратуру і суди.

Відповідну угоду країни-члени ОДКБ підписали на саміті 16 вересня у Душанбе. Це перше офлайн-засідання організації за час пандемії.

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Спільна угода ОДКБ

Президенти країн ОДКБ підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням формувань сил і засобів колективної безпеки на територіях країн ОДКБ.

Документ створює механізм співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ. Відтак військова поліція, військове слідство, військова прокуратура, військові суди у кримінальних та адміністративних справах можуть взаємодіяти.

До ОДКБ входять:

  • Вірменія,
  • Білорусь,
  • Казахстан,
  • Киргизстан,
  • Росія,
  • Таджикистан.

Як діє ОДКБ і коли утворилася

Джерело: сайт ОДКБ

  • Організація Договору про колективну безпеку утворилася у Ташкенті 5 травня 1992 року главами Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану і Узбекистану.
  • Через рік до нього приєдналися Азербайджан, Білорусь і Грузія.
  • Ключова стаття 4 Договору подібна до 5 статті договору НАТО. За нею, якщо одна з держав-учасників піддасться агресії з боку будь-якої держави або групи держав, то це буде розглядатися як агресія проти всіх держав-учасниць цього ОДКБ.
Автор: Вероніка Климська