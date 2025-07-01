Як ОДКБ опинилася на межі розпаду

Створений Росією орган так званої колективної безпеки – ОДКБ, – що покликаний посилити російський вплив на регіональному рівні, перебуває на межі розпаду. Сприяють цьому дії Вірменії, яка системно ігнорує роботу міждержавного утворення, перетворюючи його на формальний орган, без реальних повноважень інструментів і потенціалу.

ОДКБ перетворюється на двосторонній союз

Напередодні в Киргизстані відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОДКБ. Однак голосування рішень і узгодження подальшого плану дій довелось проводити без прямої участі Вірменії. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Єреван не змінює власної позиції: ОДКБ дискредитувала себе як донор безпеки і залишаються питання щодо доцільності перебування Вірменії у її складі.

У результаті ситуація викликала жорстке роздратування з боку російської сторони, яка закликала Вірменію повернутись до спільної роботи. Фактично, ОДКБ стала недієздатним утворенням, за прикладом СНД чи інших проросійських проєктів, адже учасники проводять лише формальні саміти, імітуючи прийняття колективних рішень.

По-перше, в ОДКБ не має реального силового ресурсу для виконання будь-яких безпекових завдань. Росія як основний гарант не тільки дискредитувала себе, представляючи пряму загрозу іншим учасникам, але й не має належного потенціалу, адже він системно руйнується в Україні.

По-друге, незрозумілими залишаються цілі функціонування об'єднання. Росія свавільно проводить рейди щодо представників національних меншин на власній території, не узгоджуючи це з іншими партнерами. Питання про розміщення військових ОДКБ в одній з країн взагалі не підіймається.

По-третє, ОДКБ втратила будь-який рівень суб'єктності чи легітимності, про що публічно говорить Вірменія.

Наступна зустріч лідерів країн ОДКБ стане черговим фарсом, який засвідчить безпорадність Кремля у спробах грати роль регіонального лідера. Ба більше, плановий саміт перших осіб мав проходити 1 липня 2025 року, але організувати його не вдалось – він вимушено перенесений на невизначений термін. Непублічна причина – Вірменія натякнула, що не збирається брати участі на рівні прем'єра, а країни Центральної Азії не вбачають сенсу у проведені такого заходу через брак реальних тем для порядку денного.

Зникають усі сумніви: незабаром гібридне утворення перетвориться на двосторонній союз Росії і Білорусі з перспективою залучення Північної Кореї.

Каталізатор занепаду ОДКБ

Вірменія все більше схиляється до остаточного виходу з ОДКБ і готує для цього основу. Реалізація вказаного плану може відбутись вже у найближчій перспективі – зокрема, до парламентських виборів 2026 року. Серед вірменських політичних кіл все активніше ведуться дискусії щодо необхідності остаточно зупинити залучення до ОДКБ. Громадянське суспільство лише підтримує цю ідею.

Цей крок стає незворотнім. Він проявив би реальну суб'єктність Єревану та дав старт повноцінній деструкції ОДКБ за декілька років. Це стане символічним жестом втрати позиції Росії.

Важливо, що міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не просто проігнорував міністерський саміт ОДКБ – 30 червня він зустрівся з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас, де обговорював перспективи двостороннього партнерства.

Подальший рух Вірменії у європейському напрямку не можливий у складі ОДКБ чи інших фіктивних об'єднаннях під російським патронатом. Тому у Кремлі отримали чіткий сигнал: Вірменія вийде з ОДКБ і дасть старт її розпаду.