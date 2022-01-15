ОДКБ – це як "Вагнер": що потрібно знати про російських "миротворців" у Казахстані
Джерело:24 канал
Події у Казахстані були використані виключно на користь Організації договору колективної безпеки. Російські "миротворці", які прибули на "допомогу", перебували у країні на якихось напівофіційних засадах.
Запит на відправлення контингенту ОДКБ в Казахстан зробив президент Касим-Жомарт Токаєв. Однак виникає питання, чи потрібні були взагалі ці "миротворці" країні в ситуації, яка склалася. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
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Найманці Росії
Експерт зазначив, що ОДКБ як структура використовується на кшталт приватної воєнної компанії "Вагнер", починаючи з 2011 року в Сирії, коли Росія не могла відправляти свій контингент на офіційних засадах для підтримки режиму Башара Асада.
Тоді використовувалися виключно найманці Російської Федерації. Аналогічно російські найманці відправлялися в Мозамбік – державу на південному сході Африки, а також у Лівію та Венесуелу,
– пояснив Коваленко.
Путін відправив "миротворців" у Казахстан на прохання Токаєва / Фото Getty Images
В цілому, пояснив фахівець, сама по собі ОДКБ як структура протягом всього свого існування ніяк себе не проявляла. Вона є "мертвим тілом" на плечах, фактично, кожної країни, яка входить у склад цієї організації.
Азербайджан та Узбекистан вийшли зі складу ОДКБ. У ній немає ніякої ефективності, це не та організація, в яку хочуть вступати, як от в Північноатлантичний альянс,
– додав експерт.
За його словами, події в Казахстані були використані виключно на користь ОДКБ, щоб проявити її хоч якусь користь, якийсь коефіцієнт корисної дії цієї структури в очах громадян Білорусі та Російської Федерації.
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ОДКБ у Казахстані: що треба знати
- У Казахстані 2 січня почались протести через зростання цін на газ. Попри їх зниження, люди висунули економічні та політичні вимоги. Зокрема мовилось про низький рівень життя та контроль влади першого президента Нурсултана Назарбаєва.
- Протести спалахнули орієнтовно у 15 містах країни. 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.
- Згодом Токаєв заявив, що події в країні – це "спроба державного перевороту, щоб захопити владу".
- Під час протестів на мітингувальників відкрили понад 7000 справ. Також відомо, про загиблих, адже влада дозволила стріляти на ураження. Проте точна кількість жертв невідома.
- 10 січня у Кремлі заявили, що в країну прибуло понад 2 тисячі так званих "миротворців", які нібито мали охороняти адміністративні будівлі. Також мовилось про 250 одиниць техніки, які нібито мали охороняти аеропорти, військові склади та інші стратегічні об'єкти.
- 14 січня війська ОДКБ з Білорусі, Киргизстану та Таджикистану залишили Казахстан.
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