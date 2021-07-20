Одна людина загинула, 4 – травмувались: на трасі Київ – Чоп трапилась моторошна ДТП – фото

20 липня 2021 , 14:47
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

На трасі Київ – Чоп неподалік Сколе 20 липня трапилась нищівна ДТП – лоб у лоб зіштовхнулись Opel та Mazda. Внаслідок аварії одна людина загинула, а чотири – травмувались.

На місці аварії наразі працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити причини та обставини ДТП.

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На зустрічці Opel врізався у Mazda 

  • Приблизно о 13:00 поблизу села Дубина Стрийського району трапилась моторошна ДТП.
  • На трасі Київ – Чоп зіткнулися Opel Vectra та Mazda 3.
  • Правоохоронці встановили, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на зустрічку.
  • Там він зіштовхнувся з Mazda 3.
  • Унаслідок ДТП загинула жінка, яка їхала в Mazda. Ще четверо людей травмувались.
  • Наразі на цій ділянці траси ускладнено рух транспорту.
  • За інформацією ZAXID.NET, там утворився затор на кілька кілометрів. Патрульні регулюють рух.


На трасі Київ – Чоп зіткнулись Opel та Mazda / Фото ZAXID.NET


Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото ZAXID.NET


Внаслідок ДТП загинула жінка / Фото ZAXID.NET


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів