Одна з найкрутіших бригад спецназу Росії не могла взяти елеватор з бійцями ТрО, – InformNapalm

Зараз ворог намагається зібрати військовий резерв звідусіль. Однак навіть саме їхнє керівництво не знає точної кількості боєздатних людей.

Про резерви росіян

Те, що було "найкращим", вони вже "кинули". Про це розповів Михайло Макарук – речник волонтерської організації InformNapalm – в ефірі 24 каналу.

До слова 50 – 60% випущених Росією ракет не досягають мети, – військовий експерт

Він навіть навів наочний приклад, наскільки "могутня друга армія світу", що жодні резервісти їм не допоможуть.

Одна з найкрутіших бригад спецназу Росії, міста Ульяновськ, 5 днів штурмувала нещасний елеватор з бійцями тероборони, зрештою не змогла його взяти та пішла,

– розповів Макарук дані з власних джерел.

Ба більше, як він зазначив, росіяни навіть зараз набирають воювати колишніх пенсіонерів, всіх тих, кого списали за станом здоров'я.

"Вони вже "кинули" все, що могли. Якщо вони вже відправляють строковиків, і усіх, кого можуть, то ситуація скрутна", – додав він.

Про нестачу солдат у Росії, російську техніку на озброєнні ЗСУ, – Макарук