Одна з найнахабніших атак Росії, – Зеленський пояснив, з чим пов'язаний масований удар Росії
- Росія жорстоко атакувала Київ в ніч проти 24 квітня.
- Зеленський вважає, що атака не пов'язана з його візитом до ПАР. Але Росія прагне ексклюзивної присутності в Африці.
Росіяни жорстоко вдарили по Києву в ніч проти 24 квітня. Журналісти запитали Зеленського, чи не була ця атака умисною, доки президент поїхав до ПАР.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
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Зеленський оцінив російський удар по Києву 24 квітня
Лідер України відповів: російські атаки відбуваються щоночі. Ворог запускає по 100 – 120 "Шахедів" проти України, а також пускає ракети, в тому числі балістичні. Тому не можна пов'язати ту чи ту атаку із чимось конкретним.
Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших і найнахабніших з боку Росії,
– сказав президент.
Окупанти запустили багато цілей по цивільній інфраструктурі, по людях, по житловому сектору.
Удар був серйозним. Але навряд чи він пов'язаний з візитом Зеленського до Південно-Африканської республіки.
"Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні, людські передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами африканського континенту", – підкреслив Зеленський.
Він додав: Росія хоче ексклюзивну присутність в Африці, Латинській Америці, на інших континентах. Україна на таке не претендує – наша держава виступає за добрі продуктивні відносини. В цьому є сенс свободи та конкуренції. Україна бореться за право вибору – з ким жити і з ким працювати.
Тому справа кожної країни – допускати чи не допускати "особливі" стосунки з Росією.