Одна з найсерйозніших загроз для Європи: окупанти утримують у заручниках працівників ЧАЕС

Російські окупанти вже другу добу утримують в заручниках персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС". Ворог не дозволяє провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки.

Захоплення ЧАЕС і проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

Читайте також Стефанчук просить світову владу сприяти "закриттю" неба над Києвом і ЧАЕС

Уже зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух тудою великої кількості важкої військової техніки та підняття в повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Наразі вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об'єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження, лежить на загарбниках,

– наголосили у МВС.

"Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на Чорнобильській АЕС під час гібридної війни можуть обернутися черговою планетарною екологічною катастрофою", – додали у міністерстві внутрішніх справ.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.