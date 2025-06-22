"Одна з найсильніших сторін": Сирський розповів, як український DeepStrike змінює війну

Україна продовжуватиме далекобійні удари по території Росії. Ефективність операцій під кодовою назвою DeepStrike наразі в 15 разів переважає затрати на ураження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час зустрічі із журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Чим важливі удари DeepStrike

Олександр Сирський заявив, що удари Сил оборони по військових об'єктах на території Росії високоефективні. За його словами, коефіцієнт витрат у співвідношенні до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1 до 15.

Що у нас працює? DeepStrike. Напевно, це одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші витрати ураження,

– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він також нагадав, що під час перемовин росіяни просили утриматися від ударів по об'єктах їхньої нафтопереробної галузі, що вчергове свідчить про ефективність українських атак.

Звичайно, ми будемо продовжувати (удари DeepStrike, – 24 Канал). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти,

– підсумував Олександр Сирський.

До слова, під час зустрічі з журналістами Сирський також заявив, що наразі чисельність російської армії на території України, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб. Крім того, ворог має і стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.