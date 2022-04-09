Одним з перших вступив у запеклий повітряний бій: провели в останній політ В'ячеслава Єрка
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У повітряному бою з окупантами героїчно загинув український льотчик, підполковник Збройних сил України В'ячеслав Єрко. Він встиг катапультуватися, але його розстріляли в повітрі.
Сьогодні військовослужбовці бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" провели героя в останній політ.
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Військові провели в останній політ підполковника Єрка
Як відомо, В'ячеслав Єрко був одним з перших з 24 лютого, хто вступив у повітряний бій з ворожою авіацією.
Єрко був справжнім патріотом своєї Батьківщини, він до останнього боронив рідну Київщину. Тоді пілотам вдалося збити 5 російських літаків, але В'ячеслав не пережив цієї атаки.
Його світла постать і посмішка назавжди залишиться в наших серцях. Не пробачимо! Помстимося! Переможемо в пам'ять усіх полеглих захисників, в ім'я своєї Батьківщини!
– підкреслили у Генштабі.
У Генеральному штабі зауважили, що під час прощання навіть сильні воїни не стримували сліз. Адже для кожного з них В'ячеслав був справжнім побратимом, який завжди готовий підставити своє плече.