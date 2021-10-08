"Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова
Джерело:24 канал
Представники фракції "За Майбутнє" заявили з трибуни Верховної Ради про обурливі висловлювання у чаті "Слуг народу". Нардепка від президентської політсили Галина Третьякова написала про смерть Антона Полякова, що "одним ворогом стало менше".
З такою заявою виступив з трибуни нардеп Ігор Палиця. З ним до президії Ради підійшла уся фракція.
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Це неприпустимо, – Палиця
Тільки що в вашому ("Слуг народу" – 24 канал) партійному чаті керівник комітету, який має опікуватись людьми, дітьми написала, що одним ворогом стало менше – про Полякова. Я хотів би попросити вас зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо,
– сказав Палиця.
Політик наголосив, що яким би політичним опонентом Поляков не був, так висловлюватись не можна, адже померла людина. Палиця попросив Стефанчука знайти вихід з ситуації.
Третьякова попросила про репліку
Частина залу інформацію про слова Третьякової зустріла криком "Ганьба". Одразу після цього репліку попросила сама Третьякова. Стефанчук перепитав нардепку, чи вона впевнена, що хоче відповідати, і зауважив, якщо такі слова були – вони неприпустимі.
У мене два зауваження: перше, звідки "За Майбутнє" знає, про що пише у чаті "Слуга народу"? А, по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони комусь можуть накидати "платки" мені на рота,
– сказала Третьякова.
Слова нардепки зал зустрів обурливими окриками. Стефанчук спробував зупинити Третьякову, а потім просто наказав вимкнути їй мікрофон. Перший віцеспікер наголосив, що життя людини – найвища цінність, тому варто припинити будь-які спекуляції.
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Арахамія вибачився за слова Третьякової
Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни парламенту вибачився за слова Третьякової.
Я хочу публічно вибачитись перед членами родини, близькими загиблого колеги. Про покійних говоримо або хороше, або нічого. Вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання,
– сказав Арахамія.
Дивіться відео зі скандалом у Верховній Раді:
Що відомо про смерть Антона Полякова?
Політик помер вночі 8 жовтня. Йому стало погано в машині таксі: було нудота та конвульсії. Непритомного пасажира помітили патрульні, які зупинили машину за порушення ПДР. Реанімаційні заходи не допомогли. Як показав розтин, причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.