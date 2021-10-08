"Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова

Представники фракції "За Майбутнє" заявили з трибуни Верховної Ради про обурливі висловлювання у чаті "Слуг народу". Нардепка від президентської політсили Галина Третьякова написала про смерть Антона Полякова, що "одним ворогом стало менше".

З такою заявою виступив з трибуни нардеп Ігор Палиця. З ним до президії Ради підійшла уся фракція.

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Це неприпустимо, – Палиця

Тільки що в вашому ("Слуг народу" – 24 канал) партійному чаті керівник комітету, який має опікуватись людьми, дітьми написала, що одним ворогом стало менше – про Полякова. Я хотів би попросити вас зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо,

– сказав Палиця.

Політик наголосив, що яким би політичним опонентом Поляков не був, так висловлюватись не можна, адже померла людина. Палиця попросив Стефанчука знайти вихід з ситуації.

Третьякова попросила про репліку

Частина залу інформацію про слова Третьякової зустріла криком "Ганьба". Одразу після цього репліку попросила сама Третьякова. Стефанчук перепитав нардепку, чи вона впевнена, що хоче відповідати, і зауважив, якщо такі слова були – вони неприпустимі.

У мене два зауваження: перше, звідки "За Майбутнє" знає, про що пише у чаті "Слуга народу"? А, по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони комусь можуть накидати "платки" мені на рота,

– сказала Третьякова.

Слова нардепки зал зустрів обурливими окриками. Стефанчук спробував зупинити Третьякову, а потім просто наказав вимкнути їй мікрофон. Перший віцеспікер наголосив, що життя людини – найвища цінність, тому варто припинити будь-які спекуляції.

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Арахамія вибачився за слова Третьякової

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни парламенту вибачився за слова Третьякової.

Я хочу публічно вибачитись перед членами родини, близькими загиблого колеги. Про покійних говоримо або хороше, або нічого. Вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання,

– сказав Арахамія.

Стефанчук повідомив, що буде лист від голів фракцій і груп – щодовід пленарних засідань, а згодом, можливо, від посади голови комітету.

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