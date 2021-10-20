Одним ворогом менше, – Третьякова вважає, що в її скандальній заяві нема нічого неетичного

Галина Третьякова переконана, що в її скандальній заяві про смерть Антона Полякова немає нічого неетичного. За словами нардепки, у залі засідань часто звучать набагато серйозніші образи.

Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.

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Представники ЗМІ зауважили, що депутати, які дозволяють собі зайвого, завжди можуть отримати відповідь від тих, кого намагалися принизити.

Однак Антон Поляков, який нещодавно помер в одному з таксі Києва, вже

не відповість на скандальний вислів про "на одного ворога менше".

На це Третьякова почала розповідати про складне питання відносин людини зі смертю та зазначила, що має законопроєкт про евтаназію, який не вносить.

Не вважає заяву неетичною

Журналісти її перервали й запитали, чи вважає вона свої слова етичними?

Я не вважаю, що у них були неетичні речі,

– сказала "слуга народу".

Інші скандали із Третьяковою

У липні 2020 року скандальна парламентарка пропонувала легалізувати у нашій державі секс-індустрію і "все, що можливо".

Народна депутатка також заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги – дуже низької якості".