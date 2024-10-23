В одній з областей вводять аварійні відключення світла

Зранку 23 жовтня у Полтавській області ввели аварійні відключення світла. Вони почали діяти з 08:30.

Про це повідомляє Суспільне, а також Полтаваобленерго. Відповідне розпорядження про відключення надало Укренерго.

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На Полтавщині – аварійні відключення світла

Зранку 23 жовтня на Полтавщині ввели аварійні відключення світла. Таке розпорядження дало НЕК "Укренерго".

Графіки аварійних відключень застосували на території області в обсязі 30 МВт з 08:30.

Довідка. Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) застосовуються у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі у зв'язку з аварійною ситуацією.

Варто наголосити, що під час аварійних відключень графіки обмеження споживачів не діють. Щоб збалансувати систему, енергетики терміново відключають споживачів, і тривати вони можуть до тих пір, поки енергосистема знову не запрацює у нормальному режимі.

Наразі графіки відключення світла не прогнозують. Проте окупанти не припиняють атак на енергетичну інфраструктуру України. Майже щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми. При цьому наразі вона залишається збалансованою.

Зверніть увагу! Енергетики закликають споживачів користуватись електроенергією ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

За яких умов взимку можуть не вимикати електроенергію

Українці можуть пройти зиму без обмежень або з мінімальними обмеженнями електроенергії, якщо температура повітря утримуватиметься на рівні від нуля градусів і вище. Також незначні обмеження можуть бути за температури -10...-15 градусів протягом трьох діб. Про це розповів виконувач обов'язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

За словами Брехта, зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень (4 години на добу). Він також додав, що на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні, січні та лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію від -10 до -15 градусів морозу протягом трьох діб і більше, дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2 – 2,5 тисячі МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин.