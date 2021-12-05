Одночасно у 6 містах: як ЗСУ святкуватимуть своє 30-річчя

Збройні сили України 6 грудня святкуватимуть своє 30-річчя. З цієї нагоди між 6 містами України проведуть телеміст.

Святкові заходи заплановані на 18:00. У них візьме участь президент Володимир Зеленський.

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У яких містах заплановані урочистості

У Харкові на площі Свободи,

біля Морського вокзалу в Одесі,

на площі миру в Краматорську,

у селі Озерне Житомирської області,

біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові,

на Михайлівській площі у Києві.

У межах святкування між цими містами проведуть телеміст "Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне".

Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки. Пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів,

– розповіли у Міноборони.

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Як святкуватимуть 30-річчя ЗСУ

У Харкові відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1". В Одесі міністр оборони Олексій Резніков візьме участь у церемонії включення до складу Військово-морських сил 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також передачі іншої техніки.

міністр оборони Олексій Резніков візьме участь у церемонії включення до складу Військово-морських сил 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також передачі іншої техніки. У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим.

до телемосту долучиться командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим. На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26. У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць багатоцільових автомобілів HMMWV.

Які гурти виступатимуть

У Харкові виступить гурт "Друга Ріка",

в Одесі – Pianoбой,

у Краматорську – "Брутто",

у Львові – "Скай",

у Києві – "Антитіла".

О 18:00 усіх присутніх пригощатимуть армійською кашею й чаєм.

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