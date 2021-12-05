Одночасно у 6 містах: як ЗСУ святкуватимуть своє 30-річчя
Джерело:Міноборони
Збройні сили України 6 грудня святкуватимуть своє 30-річчя. З цієї нагоди між 6 містами України проведуть телеміст.
Святкові заходи заплановані на 18:00. У них візьме участь президент Володимир Зеленський.
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У яких містах заплановані урочистості
- У Харкові на площі Свободи,
- біля Морського вокзалу в Одесі,
- на площі миру в Краматорську,
- у селі Озерне Житомирської області,
- біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові,
- на Михайлівській площі у Києві.
У межах святкування між цими містами проведуть телеміст "Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне".
Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки. Пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів,
– розповіли у Міноборони.
Як відбуватиметься святкування 30-річчя ЗСУ: відео
Як святкуватимуть 30-річчя ЗСУ
- У Харкові відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".
- В Одесі міністр оборони Олексій Резніков візьме участь у церемонії включення до складу Військово-морських сил 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також передачі іншої техніки.
- У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим.
- На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.
- У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць багатоцільових автомобілів HMMWV.
Які гурти виступатимуть
- У Харкові виступить гурт "Друга Ріка",
- в Одесі – Pianoбой,
- у Краматорську – "Брутто",
- у Львові – "Скай",
- у Києві – "Антитіла".
О 18:00 усіх присутніх пригощатимуть армійською кашею й чаєм.
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