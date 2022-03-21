Одного ранку ви прокинетесь і зрозумієте те, що зрозуміли ми – почалась війна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з іноземними журналістами. Він вкотре наголосив, що європейські країни мають діяти швидко та рішуче щодо Росії.

Зеленський вкотре закликав Європу діяти активніше в питанні протистояння Росії.

"Ви просто одного ранку прокинетеся, і зрозумієте те, що зрозуміли ми – просто почалася війна. І буде пізно. Європа повинна робити все, щоб Росія відчувала себе не володарем світу. Сьогодні це можливо. Українська армія зупинила другу у світі за кількістю армію", – попередив Зеленський.

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При цьому Президент України наголосив, що слід протистояти не російському народу, а самій Росії. Щодо росіян, то Зеленський заявив, що їх там зараз накручують, і вони перебувають у рабстві.

Відтак санкції повинні й надалі посилювати. Щоб росіяни хоч трохи відчули те, що відчувають українці, чиї домівки бомбардують російські окупанти.

"Робити їм так боляче, як боляче нам. Тільки ми у підвалах без води, їжі, підприємства не працюють. Ми не можемо вийти прогулятися по Києву, зайти в ресторан. Нехай вони це відчують. Але не бомбити їх, не знищувати націю", – наголосив Зеленський.