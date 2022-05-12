В одному човні: Україна неодмінно буде в НАТО

Це фото Бориса Джонсона з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерсон просто прекрасне. Символ: "ми всі в одному човні".

Завдяки Путіну

10 травня вони підписали гарантії від Британії до моменту вступу Швеції до НАТО. Фінляндія та Швеція будуть в Альянсі – завдяки Путіну.

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Путін повернув єдність Заходу і зробив те, що не вдалося Трампу, – примусив збільшити витрати на оборону.

Україна теж буде в НАТО

Ніякі розмови на кшталт макронівських "не будемо принижувати Путіна" цьому не завадять.

Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від такої України ніхто ніколи не відмовиться.

Членство Швеції та Фінляндії в НАТО наближує і наш вступ. А потім я зовсім не здивуюся побачити в НАТО Австралію та Японію і не тільки.

НАТО та Захід мають стати синонімами, як зараз є синонімами НАТО та антипутінська коаліція.

Путін хотів знищити Україну та послабити Захід, але тотально прорахувався і запустив лічильник руйнування свого режиму. А Україна остаточно в західному човні.