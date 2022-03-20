В одному з обстріляних будинків Маріуполя загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею

Російські окупанти 19 березня вкотре бомбардували житлові квартали міста Маріуполя. В одному з пошкоджених будинків загинули 3 людей.

Розслідування проводить Донецька обласна прокуратура. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили 3 кримінальних провадження.

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В одному з пошкоджених обстрілами будинку загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею,

– мовиться у повідомленні.

Ворог зруйнував школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі міста. Упродовж останніх днів вона слугувала укриттям для майже 400 мирних мешканців: дітей, жінок та літніх людей.

Наразі встановлюють інформацію про кількість постраждалих.

Під вогнем окупантів перебували населені пункти Очеретинської ОТГ:

Новоселівка друга;

Орлівка;

Семенівка

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