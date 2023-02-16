В одному з районів Києва через аварію терміново відключили світло
Джерело:ДТЕК Київські електромережі
Через аварію на енергообладнанні Київтеплоенерго відключили світло в Голосіївському районі столиці. Однак спеціалісти вирішують проблему.
Обладнання живить транзитні лінії ДТЕК Київські електромережі. Зазначали, що ремонтні роботи мали тривати орієнтовно до 19:00.
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Що відомо про аварію
Енергетики повідомляють, в роботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці. Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується.
Через це Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для деяких споживачів відключення будуть за графіком, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання.
Фахівці працюють, аби перезавантажити жителів Пирогово у Голосіївському районі на інші джерела. У коментарях люди пишуть, що після 19:00 світла ще не було.
Ситуація в енергосистемі покращилась
- Останніми днями в українських областях практично немає відключень електроенергії. Відключень немає, оскільки в енергосистемі немає дефіциту потужностей.
- Все завдяки роботі енергетиків, потеплінні та імпорту електроенергії з Європи.
- Несуттєві обмеження споживання спостерігають тільки в Одеському районі та на Київщині.
- В Укренерго прогнозують, що весна і літо будуть непростими, оскільки ворог все ж може намагатись атакувати ракетами. Якщо обстріли закінчаться і буде можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, вдасться досягнути тривалого періоду без дефіциту.