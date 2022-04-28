Одному зі скверів у польському Гданську присвоїли назву "Героїчного Маріуполя"

Міська рада Гданська у Польщі присвоїла одному зі скверів міста назву "Героїчного Маріуполя", щоб вшанувати боротьбу українського міста.

Сквер Героїчного Маріуполя

У пресслужба мерії Гданська зазначили, що міські депутати одноголосно ухвалили постанову, згідно з якою сквер на перехресті вулиць Партизанів і Матері Польки отримав назву Героїчного Маріуполя.

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Ініціатива викликала схвальні відгуки як з боку міської влади, так і всіх депутатів, тому вдалося швидко підготувати проєкт та поставити його на голосування,

– йдеться в повідомленні.

Співпраця Гданська та Маріуполя

Раніше з такою пропозицією під час однієї із сесій міськради Гданська у березні виступив мер Маріуполя Вадим Бойченко, який тоді через онлайн-зв'язок виступив перед місцевими депутатами. Її відразу підтримали місцеві депутати.



Розташування скверу Героїчного Маріуполя / Фото gdansk.pl

В обгрунтуванні до постанови Маріуполь прирівняли до грецьких Фермопіл і польського Вестерплатте, які також героїчно протистояли переважаючим силам загарбників.

"Маріуполь – це більше ніж точка на карті для Гданська. З ініціативи президента Павла Адамовича Гданськ з 2017 року співпрацює з Маріуполем для зміцнення місцевої демократії та сприяння місцевому самоврядуванню в рамках Європейської асоціації місцевої демократії (ALDA). Нас пов’язували спільні проєкти, професійні знайомства та дружні узи", – зазначили в міськраді.

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