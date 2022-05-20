Однооких теж беруть: на Донбасі мобілізують абикого

Росія через великі втрати особового складу у війні проти України вдається до мобілізації чоловіків з окупованих територій Донбасу.

Зокрема в перші дні війни росіяни зазнали неочікуваних для себе втрат, тож ще 26 лютого почали так званим "ДНР"-івцям вручати повістки та відразу відправляти "гарматне м'ясо" у гарячі точки.

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Про те, як росіяни проводять мобілізацію, розповідають військові з Донбасу, які потрапили в полон до Збройних Сил України.

Беруть навіть людей з інвалідністю

Служба безпеки України опублікувала відео, на яку загарбники розповідають, що росіяни відправили їх на фронт попри проблеми зі здоров’ям.

Один військовополонений розповів, що з дитинства має проблеми зором, зокрема на одне око не бачить взагалі, а ще в нього третя група інвалідності. Проте це не стало на заваді окупантам відправити чоловіка на війну.

Я бачив в Новоазовську навіть одноруких. Вони всіх збирають. Обіцяли, що ніяких обстрілів.Просто будете стояти на постах, перевіряти документи. Нас поставили на пости, заселили в розбиті дома. Ми ховались в підвалах, бо почались обстріли,

– розповідає полонений.

Цей полонений – не єдиний, якого "мобілізували" окупанти в ОРДЛО попри незадовільний стан здоров’я. Ще один окупант розповів, що медкомісію у військкоматі взагалі не проходив, але попри те, що має серйозну травму черепа, його все ж відправили воювати.

До слова, обидва окупанти жаліються, що видали їм у військкоматі лише шоломи. Все інше спорядження та засоби захисту їм довелось купувати самим.

Росія хоче залучати до війни студентів

Вчора Генштаб Збройних Сил України повідомив, що командування Росії планує залучати на війну проти України студентів з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Все через те, що російським окупантам бракує живої сили, тож вони хочуть залучати до бойових дій студентів закладів вищої освіти.

Водночас на окупованих Росією територіях Луганської області вже відбувся мітинг жінок мобілізованих військових. Зокрема у місті Ровеньки жінки військових прийшли до місцевого "військкомату". Дружини закликали так звану окупаційну владу оприлюднити реальну ситуацію на фронті та вимагали зустрічі з кремлівським посіпакою Леонідом Пасічником.

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