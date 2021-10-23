Одразу 14 кандидатів отримали попередження від ЦВК перед довиборами в Раду

Центральна виборча комісія оголосила попередження 14 кандидатам у народні депутати на проміжних виборах до парламенту, які мають відбутися 31 жовтня. Все через відкриття рахунків виборчих фондів.

Члени ЦВК встановили, що окремі кандидати у народні депутати не виконали передбачений законом обов'язок щодо відкриття рахунків своїх виборчих фондів.

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Як сказав член ЦВК Андрій Євстігнєєв, це стало підставою для оголошення кандидатам попередження. Загалом таке попередження отримали 14 кандидатів.

Що відомо про довибори у Раду

Довибори у Раду у двох областях проведуть 31 жовтня 2021 року. Вони відбудуться в одномандатних виборчих округах:

№ 184 (Херсонська область),

№197 (Черкаська область).

Виборчий процес там розпочався 1 вересня. ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати, однак згодом скасувала реєстрацію 5 осіб. Тож, станом на 19 жовтня, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів:

в ОВО № 184 (Херсонська область) – 15,

в ОВО № 197 (Черкаська область) – 25.