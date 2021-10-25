Одразу 3 групи хочуть представляти інтереси Путіна в Україні, – Данілов

В Україні є щонайменше 3 групи, які хочуть представляти інтереси президента держави-агресорки Володимира Путіна. Була й четверта – група Медведчука.

Між цими групами йде зіткнення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Триває боротьба за "вплив"

За словами Данілова, на російському напрямку відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих, хто перебуває на території держави. Група Віктора Медведчука нібито була у фаворі, бо він – кум Путіна.

Багато таких груп? Я знаю як мінімум 3 групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася – це була група Медведчука, четверта,

– сказав Данілов.

Щоправда, чиновник не назвав осіб, які входять до цих груп.

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