Одразу 3 групи хочуть представляти інтереси Путіна в Україні, – Данілов

25 жовтня 2021 , 10:47
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Джерело:

"РБК-Україна"

В Україні є щонайменше 3 групи, які хочуть представляти інтереси президента держави-агресорки Володимира Путіна. Була й четверта – група Медведчука.

Між цими групами йде зіткнення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Триває боротьба за "вплив"

За словами Данілова, на російському напрямку відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих, хто перебуває на території держави. Група Віктора Медведчука нібито була у фаворі, бо він – кум Путіна.

Багато таких груп? Я знаю як мінімум 3 групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася – це була група Медведчука, четверта,
– сказав Данілов.

Щоправда, чиновник не назвав осіб, які входять до цих груп.

Що з Медведчуком: останні новини

  • Віктору Медведчуку 12 жовтня обрали запобіжний захід у справі про державну зраду. Політика відправили під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
  • Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі. Політик, ймовірно, сприяв, аби організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України. Медведчук на "плівках" стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.
  • Крім того, представник ОПЗЖ з травня перебував під цілодобовим домашнім арештом за іншим провадженням. Мовиться теж про держзраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
Автор: Ольга Музика