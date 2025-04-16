Росіяни вдарили по Ізюму балістикою: пролунало одразу 4 вибухи, є постраждалі

Ввечері 16 квітня росіяни продовжили свій терор українських міст. Одразу серія вибухів пролунала в Ізюмі, що на Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Що відомо про вибухи в Ізюмі

Чотири вибухи пролунали в Ізюмі, повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу. Також пошкоджено приватний будинок.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 20:42. Причиною стала загроза ударних БпЛА. Однак вже невдовзі Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Моніторингові канали о 21:28 писали про імовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. За кілька хвилин вони повідомили, що Ізюмський район Харківщини перебуває під ударом балістики.