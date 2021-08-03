Одразу в 5 областях карантинні показники не відповідають зеленій зоні

3 серпня 2021 , 16:56
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В Україні 3 серпня у 5 регіонах погіршилась ситуація з коронавірусом. Динаміка госпіталізацій там вища, ніж має бути в зеленій зоні.

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічних показників в регіонах України. 

До речі Вперше в Україні: на Буковині проти коронавірусу вакцинували дітей

Про які регіони мовиться

  • У Закарпатській області показник госпіталізацій вже протягом 3 днів перевищує допустиму норму. Так, 2 серпня він становив 103,2%, а раніше – всього 87,5 – 93,3%.
  • На Рівненщині теж погана динаміка госпіталізацій вже 2 дні поспіль. Показник складає 92,3%, перед тим був на рівні 61,5%
  • У Тернопільській області ситуація найгірша – 136,4%.
  • На Хмельниччині показник  дещо перевищує допустиму норму – 59,3%.
  • У Черкаській області – 55,6%.

Яка норма

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 може становити не більше 50%.

Коронавірус в Україні: останні новини

Автор: Ольга Музика