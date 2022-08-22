Одразу Чорнобаївка, Нова Каховка і Таврійськ: на Херсонщині горять бази окупантів

На Херсонщині гучно – горять бази російських окупантів. Про вибухи повідомляють відразу у Чорнобаївці, Новій Каховці і Таврійську. Неспокійно й у самому Херсоні – ЗСУ відпрацьовують позиції загарбників.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців також повідомляють про вибухи у Мелітопольському районі, з боку Садового.

Увага ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту: головне про ситуацію на Півдні

Вибухи на Херсонщині – Чорнобаївка, Нова Каховка та Таврійськ. Жителі чули серію вибухів, за якими пішли автоматні черги,

– йдеться у повідомленні.

Ймовірно, знову неспокійно у селах, що розташовані на березі Молочного лиману. Зазначають, що росіяни останні кілька тижнів проводили там навчання та розмістили танки у Радіонівському лісництві.

ЗСУ відпрацьовують позиції окупантів

У соцмережах також повідомляють про вибухи й у самому Херсоні. Тож, ЗСУ відпрацьовують позиції загарбників.