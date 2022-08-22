Одразу Чорнобаївка, Нова Каховка і Таврійськ: на Херсонщині горять бази окупантів
На Херсонщині гучно – горять бази російських окупантів. Про вибухи повідомляють відразу у Чорнобаївці, Новій Каховці і Таврійську. Неспокійно й у самому Херсоні – ЗСУ відпрацьовують позиції загарбників.
Місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців також повідомляють про вибухи у Мелітопольському районі, з боку Садового.
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Вибухи на Херсонщині – Чорнобаївка, Нова Каховка та Таврійськ. Жителі чули серію вибухів, за якими пішли автоматні черги,
– йдеться у повідомленні.
Ймовірно, знову неспокійно у селах, що розташовані на березі Молочного лиману. Зазначають, що росіяни останні кілька тижнів проводили там навчання та розмістили танки у Радіонівському лісництві.
ЗСУ відпрацьовують позиції окупантів
У соцмережах також повідомляють про вибухи й у самому Херсоні. Тож, ЗСУ відпрацьовують позиції загарбників.