Сили оборони України завдали нових ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Цього разу під атакою опинилися одразу два великі підприємства на Кубані, які забезпечують пальним, зокрема, російську армію.

17 листопада та в ніч проти 18 листопада українські військові атакували Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Росії. На обох підприємствах зафіксовано ураження, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки ударів по двох НПЗ на Кубані?

У районі Ільського нафтопереробного заводу пролунали вибухи та виникло задимлення. За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено резервуари підприємства.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Майже одночасно під удар потрапив і Афіпський НПЗ. За попередньою інформацією, там уражено установку переробки нафти.

Потужність Афіпського заводу становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік, що перевищує 2% загальної нафтопереробки Росії.

Загалом обидва підприємства можуть переробляти майже 13 мільйонів тонн нафти щороку. Завдяки розташуванню на півдні Росії вони відіграють важливу роль у постачанні пального російським військам на фронті.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії, щоб змусити агресора припинити війну.

Які російські НПЗ Україна атакувала раніше?

У ніч проти 16 листопада Сили оборони вдарили по Ільському НПЗ. Тоді під удар потрапили установки первинної переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, а також комплекс виробництва автомобільних бензинів.

17 листопада українські військові уразили нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Підприємство розташоване приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

Того ж дня Сили безпілотних систем атакували НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, потужність якого становить близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.