Одразу після призначення в АП Порошенка Ложкін купив дочці квартиру в центрі Лондона

Ще 2014 році дочка тоді ще чинного глави Адміністрації Президента Порошенка Бориса Ложкіна купила квартиру в престижному районі Лондона. Гроші на елітну нерухомість вона взяла у позику у віргінської компанії Future Definite Holdings Limited. Як не дивно, власником компанії є її батько.

І як встановили журналісти у своєму розслідуванні Pandora Papers, ані компанію Future Definite Holdings, ані чималу позику Ложкін не вніс до своєї декларації, ані за 2014-ий, ані за 2015 рік.

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Вражає те, що квартиру у Лондоні Анастасія Ложкіна купила лише на шостий день після призначення її батька головою Адміністрації Президента Петра Порошенка.

Що відомо про квартиру Ложкіної

Журналісти з'ясували, що квартира Ложкіної розташована неподалік від Університетського коледжу Лондона, де навчалась донька українського посадовця. Вартість нерухомості становила майже 4,6 мільйона доларів.

Вона сама обирала цю квартиру – ціна невисока як для центру Лондона. 2013 року, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: "хочу купити квартиру – чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну",

– сказав бізнесмен Борис Ложкін.

Він також висловив сподівання, що Анастасія поверне кредит протягом 10 років.

Чому Ложкін не вніс це у свою декларацію

Форма та умови подання декларації в той час ще не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.

На той момент бенефіціарну власність не треба було вносити у декларацію, тому і не вносили,

– повідомив Ложкін.