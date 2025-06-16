Чоловік одружився з колишньою тещею, аби виїхати з України, – ДПСУ

На пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 29-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон разом із 47-річною "дружиною". Пара запевняла, що попри різницю у віці їх поєднало справжнє кохання.

Про це в понеділок, 16 червня, повідомили в Держприкордонслужбі, передає 24 Канал. Однак історія подружжя швидко "розсипалась".

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Як викрили фіктивне подружжя

У ДПСУ розповіли, що подружжя плуталося в деталях та уникало відповідей на прості питання. Зрештою, "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка.

Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку,

– йдеться в повідомленні.

За фактом кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Свідоцтво про шлюб / Фото ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили схему переправи чоловіків до Румунії за допомогою вантажівки з подвійним дном і худобою. До схеми ділки залучили місцевого пастуха та водія, очікуючи заробити 18 тисяч доларів США.