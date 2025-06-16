Чоловік одружився з колишньою тещею, аби виїхати з України, – ДПСУ
- 29-річний чоловік намагався виїхати з України, одружившись з 47-річною колишньою тещею.
- Подружжя затримали на пункті пропуску "Могилів-Подільський", дані передали до поліції.
На пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 29-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон разом із 47-річною "дружиною". Пара запевняла, що попри різницю у віці їх поєднало справжнє кохання.
Про це в понеділок, 16 червня, повідомили в Держприкордонслужбі, передає 24 Канал. Однак історія подружжя швидко "розсипалась".
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Як викрили фіктивне подружжя
У ДПСУ розповіли, що подружжя плуталося в деталях та уникало відповідей на прості питання. Зрештою, "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка.
Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку,
– йдеться в повідомленні.
За фактом кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили схему переправи чоловіків до Румунії за допомогою вантажівки з подвійним дном і худобою. До схеми ділки залучили місцевого пастуха та водія, очікуючи заробити 18 тисяч доларів США.