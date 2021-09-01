Одружуватися стане простіше: документи можна буде подати через Дію

Адміністративні послуги стають для українців все простішими. Невдовзі документи для реєстрації шлюбу можна буде подавати через застосунок Дія.

Через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір. Зауважимо, він становить 85 копійок.

Раніше Всі ЦНАПи Києва почали приймати паспорти у Дії

В Україні запустять пілотну версію реєстрації через Дію. Населення зможе записуватися у РАЦС за допомогою застосунку. Коли саме послуга стане доступною наразі невідомо.

Які послуги доступні в Дії

У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.

За допомогою Дії можна отримати низку державних послуг без звернень у відповідні служби. Зокрема доступні реєстрація ФОПа та місця проживання дитини.

Крім того, підприємці можуть подати заяву через застосунок, аби отримати допомогу від уряду під час карантину.

Нещодавно у Дії став доступним сертифікат вакцинації.

Повний текст публікації Олексія Гончаренка у телеграмі:

Українці можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі Дія. Також через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір.

Цікаво Україна буде першою у світі у цифровізації, – Зеленський