Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка, а суд дав дозвіл, – ЗМІ

Офіс Генпрокурора має намір заарештувати п'ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюють в державній зраді. Відповідне клопотання задовольнив суд.

В Офісі Генпрокурора планують наполягати на арешті з правом виходу з-під варти під заставу 1 мільярд гривень.

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На закритому засіданні дали дозвіл на арешт Порошенка

У Печерському суді Києва 24 грудня відбулося закрите засідання. Під час нього судді розглянули клопотання прокуратури про арешт п'ятого президента та нардепа Петра Порошенка.

Суд дав дозвіл прокурорам на затримання Порошенка. Одразу ж після цього йому мають обрати запобіжний захід.

Адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков у коментарі "Українській правді" уже відреагували на цю інформацію. За їхніми словами, вони чекають, коли про дозвіл на арешт Порошенка повідомлять голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, оскільки про такі дії щодо нардепа його мають проінформувати протягом доби.

У чому підозрюють Порошенка

Підозру в державній зраді п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили 20 грудня 2021 року.

За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді в 2014 та 2015 роках Порошенко використовував своє службове становище для того, щоб блокувати постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Крім того, Порошенка підозрюють у співпраці з вищим російським керівництвом та на його вимогу уклав угоду з бойовиками на Донбасі про купівлю вугілля.

Водночас соратники Порошенка вважають справу сфабрикованою, а сам політик виїхав закордон. За словами одного із адвокатів, нардеп не повернеться до України до кінця 2021 року.

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