Офіс генпрокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву

Офіс генерального прокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.

За даними слідства, Микола Патрушев на позачерговому засіданні 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Секретарю Ради безпеки Росії повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Патрушев входить у вузьке коло людей Путіна

Зауважимо, що в Офісі генпрокурора не згадують ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу Росії беззмінно займає Микола Патрушев.

Його ще називають "сірим кардиналом". Патрушев входить у вузьке коло довірених людей Путіна.

До слова, журналісти Bloomberg з'ясували, що рішення про напад на Україну в лютому 2022 року Путін вирішував у вузькому колі так званих політичних "яструбів", до числа яких власне й входить Патрушев. А також міністр оборони Сергія Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Підозра в посяганні на територіальну цілісність

Попередньо Офіс генпрокурора уже повідомив про підозру за посягання на територіальну цілісність України голові та 418 депутатам Держдуми Росії. Вони підтримали постанову із зверненням до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання незалежними російські утворення "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 21 лютого, Путін оголосив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази.

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