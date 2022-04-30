Офіс генпрокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву
Джерело:Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.
За даними слідства, Микола Патрушев на позачерговому засіданні 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".
Увага Україна оголосила підозру майже всім депутатам російської Держдуми
Секретарю Ради безпеки Росії повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Патрушев входить у вузьке коло людей Путіна
Зауважимо, що в Офісі генпрокурора не згадують ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу Росії беззмінно займає Микола Патрушев.
Його ще називають "сірим кардиналом". Патрушев входить у вузьке коло довірених людей Путіна.
До слова, журналісти Bloomberg з'ясували, що рішення про напад на Україну в лютому 2022 року Путін вирішував у вузькому колі так званих політичних "яструбів", до числа яких власне й входить Патрушев. А також міністр оборони Сергія Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.
Підозра в посяганні на територіальну цілісність
- Попередньо Офіс генпрокурора уже повідомив про підозру за посягання на територіальну цілісність України голові та 418 депутатам Держдуми Росії. Вони підтримали постанову із зверненням до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання незалежними російські утворення "ЛНР" і "ДНР".
- Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 21 лютого, Путін оголосив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази.
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