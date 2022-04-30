Офіс генпрокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву

30 квітня 2022 , 16:36
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора оголосив підозру секретарю Радбезу Росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.

За даними слідства, Микола Патрушев на позачерговому засіданні 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Секретарю Ради безпеки Росії повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,
– повідомили в Офісі генпрокурора. 

Патрушев входить у вузьке коло людей Путіна

Зауважимо, що в Офісі генпрокурора не згадують ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу Росії беззмінно займає Микола Патрушев.

Його ще називають "сірим кардиналом". Патрушев входить у вузьке коло довірених людей Путіна.

До слова, журналісти Bloomberg з'ясували, що рішення про напад на Україну в лютому 2022 року Путін вирішував у вузькому колі так званих політичних "яструбів", до числа яких власне й входить Патрушев. А також міністр оборони Сергія Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Підозра в посяганні на територіальну цілісність

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Автор: Анастасія Лукашевська