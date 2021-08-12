Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про перебування Рудьковського у Монако

В Офісі генпрокурора перевіряють інформацію про перебування колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського, яким має сидіти під домашнім арештом, у Монако. У випадку її підтвердження буде ініційовано питання про посилення запобіжного заходу.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посилання на ОГП. Ексміністра підозрюють в організації викрадення та тортур голови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Читайте також Ексміністра Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако: фото

Інформацію про перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширену в засобах масової інформації, Офіс генерального прокурора наразі перевіряє,

– зазначили у відомстві.

За даними сторони захисту, підозрюваний ввечері 12 серпня має прибути в Україну. Він має намір з'явитися до прокурора та слідчого.

Водночас в Офісі генпрокурора запевнили, що "у разі підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього зобов'язань, прокурор ініціюватиме перед судом питання про зміну обраного запобіжного заходу на більш суворий".

Що цьому передувало

Печерський суд Києва 5 липня 2021 року змінив запобіжний захід Рудьковського з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Це сталося у зв'язку з наявністю в підозрюваного численних хронічних захворювань, що підтверджується медичною документацією.

Окрім цього, 30 липня підозрюваний попросив дозволити йому виїхати з України для обстеження та лікування у Відні з 5 до 21 серпня.

Процесуальний керівник розглянув клопотання і 2 серпня 2021 року надав дозвіл на виїзд виключно у місто Відень з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги,

– пояснили в ОГП.

До теми Ексміністра Рудьковського випустили з-під варти

Справа Рудьковського: коротко