Офіс генпрокурора планує закупити туалетного паперу на майже 300 тисяч гривень

У Офісі генерального прокурора збираються закупити туалетного паперу через систему Prozorro на майже 300 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 31 серпня 2021 року.

Згідно з описом закупівлі через систему Prozorro, планують придбати 21 600 штук двошарового туалетного паперу. У переліку й 1 700 штук білих тришарових рулонів.

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Окрім цього, куплять трохи більше тисячі білих двошарових і 500 тришарових паперових рушників. Усі товари мають доставити в Офіс генпрокурора до 5 листопада.

Планують також закупівлю тисячі пачок паперових рушників V-складання і 3 100 пачок паперових серветок. Оплачуватимуть товари після поставки.

Тендерні закупівлі: останні новини

У Верховній Раді мають намір купити килимів майже на мільйон гривень. Відомо, що у ВРУ замінять 960 метрів покриття, водночас вартість метра килима оцінюють у 1 026 гривень.

На Херсонщині представники школи-садку придбали 4 сосиски на тендері. Вартість закупівлі склала 32 гривні.

. Закон про публічні закупівлі почав діяти в Україні у листопаді 2015 року. Він передбачає прозорість під час закупівель товарів і послуг для потреб держави й територіальних громад. Одним із перших інструментів у цій сфері стала система Prozorro.