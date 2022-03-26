Офіс генпрокурора повідомив про підозру скандальному Царьову

Одіозному екснардепу Олегу Царьову повідомили про підозру в ​​посяганні на територіальну цілісність України та колабораційній діяльності.

"Ексрегіонал" Олег Царьов неодноразово публікував у телеграм-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України.

До речі "Росбанк" закриває рахунок зрадника України Царьова, бо той підтримує бойовиків

Прокурори наголошують, що ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними.

Заклики до колабораціонізму

У березні 2022 року ексдепутат опублікував заклики до українців та військовослужбовців скласти зброю. Він навіть публічно закликав мера Кривого Рогу піти на співпрацю з російською армією.

Царьову світить довічне

В Офісі генпрокурора наголосили, що за вчинення таких злочинів передбачено максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Олег Царьов

Це колишній ексрегіонал, депутат Верховної Ради чотирьох скликань. У парламенті відзначився багатьма бійками та блокуванням трибуни. Після Революції Гідності втік з України в тимчасово окупований Крим.

Став одним із антиукраїнських спікерів на російському ТБ та відкрито підтримував бойовиків на Донбасі.

Може зацікавити – Зеленський звернувся до зрадників: