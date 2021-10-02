Офіс генпрокурора розглядає понад 10 версій замаху на Шефіра

Ірина Венедіктова розповіла деталі про перебіг розслідування замаху на помічника президента Сергія Шефіра. Вона зазначила, що правоохоронці наразі розглядають понад 10 версій інциденту.

Про розслідування справи Шефіра очільниця Офісу генпрокурора проінформувала на брифінгу у межах виїзного засідання фракції "Слуги народу" у Трускавці.

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Венедіктова про розслідування замаху Шефіра

Що стосується версій, то вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас більш як 10 версій, з якими ми працюємо,

– заявила Венедіктова.

Вона додала, що наразі жодних із них повністю не відкидають.

Генпрокурорка також спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою: "Ще 22 вересня я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було жодних сумнівів, що це – не постановка". Мовляв, про це свідчать і отвори від куль на дверях машини.

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