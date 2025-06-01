"Офіс" нашої операції розміщувався біля управління ФСБ в одній з областей Росії, – Зеленський

1 червня СБУ здійснила блискучу операцію з ураження російських аеродромів, яку готували півтора роки. Президент Зеленський поділився унікальними деталями підготовки до масштабного удару по авіабазах противника.

За словами президента, "офіс" операції "Павутина" розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній з російських областей, передає 24 Канал.

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Агенти діяли у 3 часових поясах

Загалом в операції було використано 117 дронів. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав,

– розповів глава держави.

Політик додав, що ще до початку операції СБУ була інформація про підготовку ворогом чергового масованого обстрілу.

"Зараз важливо не ігнорувати тривоги, бо окрім "Шахедів" Росія виводить в море носії "Калібрів", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня країна-агресор використала для атаки рекордну кількість безпілотників.