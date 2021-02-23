Офіс партії Саакашвілі у Грузії взяли штурмом: затримали лідера опозиції

Грузинські правоохоронці затримали Ніку Мелію, очільника опозиційної партії "Єдиний національний рух". Для цього їм довелося брати офіс політичної сили штурмом.

Все почалося приблизно о 7:30 за місцевим часом. Поліцейські застосовували спецзасоби, зокрема – сльозогінний газ.

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Перед штурмом Міністерство внутрішніх справ Грузії звернулося до соратників та прихильників Ніки Мелії, їх закликали не заважати затриманню опозиціонера.



Штурм завершився затримання Мелії / Фото "Эхо Кавказа"

Спецоперація вже закінчилася, правоохоронці покинули будівлю. У кімнаті, в якій розташований офіс політсили, пошкоджені двері. Декілька людей звернулися за медичною допомогою.

Чому затримали Мелію

17 лютого відповідне рішення виніс Тбіліський міський суд. Грузинському опозиціонеру змінили запобіжний захід – із застави (сплачувати яку він відмовився) на арешт.

Мелію звинувачують в організації та керівництві заворушеннями перед будівлею парламенту у червні 2019 року. Справа стосується подій, які називають "ніччю Гаврилова."

18 лютого прем'єр-міністр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність поглядів щодо затримання Мелії. Після цього у МВС тимчасово відклали виконання рішення суду у цій справі.