В Офісі генпрокурора прокоментували заяву Голомші про вбивство Чорновола кастетом

У Офісі генпрокурора прокоментували заяву ексзаступника генпрокурора про вбивство Чорновола. Там заявили, що у матеріалах, наданих для експертизи, немає даних про "удари кастетом".

Водночас запевнили, що версію про скоєння умисного вбивства В'ячеслава Чорновола перевіряє слідство. Про це в Офісі генпрокурора розповіли в коментарі виданню.

До теми Чорновола вбили "чотирма ударами кастету", – ексзаступник генпрокурора

В Офісі генпрокурора прокоментували вбивство "чотирма ударами кастету"

В Офісі генпрокурора посилаються на результати комплексної експертизи, що тривала майже 2 роки.

Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В'ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Там запевнили, що слідство перевіряє версію про скоєння умисного вбивства нардепа. Додали, що в цьому кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі – судових експертиз.

У матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП,

– заявили у Офісі генпрокурора.

Там запевнили – згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи (від 29 жовтня 2018 року), встановили: ушкодження, які виявили при судово-медичній експертизі тіла В'ячеслава Чорновола та під час експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.

Коротко про версію загибелі В'ячеслава Чорновола