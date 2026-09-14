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24 Канал Новини України В Офісі генпрокурора спростували підозру директору НАБУ: Кравченко заявив, що надіслав її поштою
14 вересня, 22:16
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Оновлено - 22:59, 14 вересня

В Офісі генпрокурора спростували підозру директору НАБУ: Кравченко заявив, що надіслав її поштою

Данило Жоров

Вранці 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Ввечері того ж дня в Офісі генпрокурора відреагували на ці чутки.

Правоохоронці спростували інформацію про наявність підозри в очільника антикорупційних органів. Про це написали в Офісі генпрокурора.

Що сказали в Офісі генпрокурора?

У відомстві спростували підозру директору НАБУ.

У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності, 
– заявили правоохоронці.

Вони наголосили, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, не повідомляли про підозру. Для цього були відсутні будь-які правові підстави.

Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані, 
– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Що сказав Кравченко?

Руслан Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ надіслали поштою. Задля переконливості своїх доказів він опублікував у власних соцмережах скриншот з інформацію про посилку, ймовірно, в додатку Укрпошти. 

Також Кравченко заявив, що спроба скасувати підозру або прибрати відповідні відомості з ЄРДР матиме ознаки "політичного та протиправного втручання". Крім того, він звинуватив представників НАБУ у спробі через керівництво ДБР та ОГП скасувати підозру. Проте жодних доказів не навів.


Кравченко заявив, що підозра прямує до отримувача / Скриншот з соцмереж Руслана Кравченка

 

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