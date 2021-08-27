В Офісі генпрокурора ця історія серйозно б'є репутаційно, – Лещенко про Рудьковського
Джерело:24 канал
Офіс генпрокурора просить арештувати ексміністра транспорту Миколу Рудьковського, який злітав у Монако. Йому загрожують серйозні обмеження.
В офісі Ірини Венедіктової почали робити зворотні дії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко.
До теми Злітав у Монако: у Венедіктової просить арештувати ексміністра Рудьковського
"Офісу генпрокурора серйозно б'є ця історія репутаційно. Якщо вони візьмуть Рудьковського під варту, це буде справді серйозний крок деолігархізації", – сказав Лещенко.
Зв'язки Рудьковського дозволяють нехтувати обмеженнями
За його словами, Рудьковський має зв'язки, які дозволяють йому нехтувати будь-якими обмеженнями, які на нього накладалися. Наприклад, поїхати в Монте-Карло, коли він обіцяв поїхати в Австрію лікувати хребет.
Я оцінюю це (дії Офісу генпрокурора – 24 канал) позитивно. Тому що це вирівнює ситуацію,
– зауважив Лещенко.
Він вважає, що не може так бути, що одних тримають під вартою за менш серйозні діяння, а людина, яка скоювала злочин, пов'язаний з насильством, на свободі. "І ця людина вільно подорожує світом, ще й обманює слідчих", – сказав журналіст.
Що загрожує Рудьковському
"Там є серйозна санкція. Не кілька років, 8 років мінімум тюремного ув'язнення, якщо доведуть його причетність до викрадення людини і катування", – відзначив Лещенко.
Він пояснив, що тримання 3 роки людини в підвалі не можна вважати злочином середньої тяжкості чи легкої. "Це злочин, за який передбачене і безальтернативне ув'язнення", – додав він.
Лещенко прокоментував справу Рудьковського: дивіться відео
Коротко про справу Рудьковського: головне
- Ексміністр транспорту порушив правила запобіжного заходу, тому прокурори простять суд замість нічного домашнього арешту обрати йому тримання під вартою.
- Правоохоронці не назвали ім'я підозрюваного, але з деталей справи зрозуміло, що мовиться про Миколу Рудьковського. Клопотання вже скерували до Солом'янського райсуду Києва.
- Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рудьковський перебуває у Монако. У Офісі генпрокурора пообіцяли це перевірити.
- Ексміністр транспорту, якого підозрюють у катуванні людини, відпрошувався у слідства з'їздити у Відень на лікування.
- Прокурор дав дозвіл на відвідування винятково столиці Австрії, але підозрюваного помітили на території Монако.