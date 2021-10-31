В Офісі Президента розповіли про зустріч з послами G7 і ЄС щодо судової реформи

В Офісі Президента відбулася чергова робоча зустріч щодо імплементації судової реформи. Зокрема Андрій Костін заявив, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики заявив, що це необхідно, щоб розв'язати проблеми дефіциту кадрів у судах. Про це мовиться на сайті ОП 30 жовтня.

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Голова Ради суддів Богдан Моніч заявив, обравши Радою суддів України 4 кандидатів до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП), виконали обіцянку.

Він запевнив, що й делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.

Ба більше, заступник глави місії у Посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс заявив, що делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи.

Реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, – Квін

Глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас заявив, що сподівається, що наступного тижня будуть рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ – 24 канал) "рухалися вперед".

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами,

– заявила Квін.

Вона додала, що "це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу".

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