В Офісі Президента розповіли про зустріч з послами G7 і ЄС щодо судової реформи
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента відбулася чергова робоча зустріч щодо імплементації судової реформи. Зокрема Андрій Костін заявив, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше.
Голова парламентського Комітету з питань правової політики заявив, що це необхідно, щоб розв'язати проблеми дефіциту кадрів у судах. Про це мовиться на сайті ОП 30 жовтня.
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У ОП з лідерами посольств країн G7 і ЄС обговорили судову реформу
Голова Ради суддів Богдан Моніч заявив, обравши Радою суддів України 4 кандидатів до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП), виконали обіцянку.
Він запевнив, що й делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.
Ба більше, заступник глави місії у Посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс заявив, що делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи.
Реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, – Квін
Глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас заявив, що сподівається, що наступного тижня будуть рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ – 24 канал) "рухалися вперед".
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами,
– заявила Квін.
Вона додала, що "це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу".
Останні новини щодо судової реформи
- 23 жовтня Рада суддів обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою. Вона направила їх до Вищої ради правосуддя. Саме цим розблокували судову реформу.
- Четверо з восьми стали кандидатами до Етичної ради за квотою Ради суддів. Після оголошення результатів таємного голосування Рада суддів ухвалила рішення направити список кандидатів на затвердження Вищої ради правосуддя.
- У Центрі протидії корупції стверджують, нібито щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради "мають сумнівну репутацію та не відповідають критеріям доброчесності".
- До речі, саме зі створення Етичної ради розпочинається судова реформа. Орган має складатись з 3 представників міжнародних партнерів та 3 представників Ради суддів.