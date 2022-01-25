В Офісі Президента розповіли, як Зеленський проведе день народження
Джерело:фейсбук Сергія Никифорова
Президент Зеленський 25 січня відзначає 44-ий день народження. В Офісі глави держави кажуть, що він проведе цей день на роботі, а також попросив друзів та колег не витрачати гроші на подарунки.
Про плани Зеленського на 25 січня розповів його речник Сергій Никифоров у соцмережах. Прессекретар разом з командою привітав главу державу та сказав, що згодом передасть ці вітання при особистій зустрічі.
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Зеленський цього року не святкуватиме день народження
Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи,
– написав Никифоров.
Никифоров також повідомив, якщо хтось хоче долучитись до благодійної ініціативи, то на його сторінці можна отримати реквізити дитячих будинків та лікарень.
Куди пропонують надіслати допомогу:
- Будинок дитини "Антошка", Краматорськ,
- Обласний будинок дитини №1, Львів,
- Боярський будинок дитини,
- Криворізька міська дитяча лікарня №4,
- Дитяча міська лікарня, Полтава.
Рік тому День народження президента: як мінявся Зеленський та його професіїЗверніть увагу! Зазначимо, що журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, що у 2021 році президент Зеленський святкував день народження під час карантину. Святкування відбулось на квартирі Тимура Міндіча – співвласника "Студії Квартал-95". Зеленський згодом визнав, що на святі було більше людей, ніж дозволяли правила, сюрприз влаштували його друзі.
Дивіться звернення Володимира Зеленського від 24 січня 2022 року:
Текст публікації Сергія Никифорова: