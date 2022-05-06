В Офісі Президента заявили, що новий етап порятунку людей з "Азовсталі" вже триває
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Новий етап евакуації цивільного населення з "Азовсталі", що у Маріуполі, вже триває. В Офісі Президента пообіцяли оприлюднити деталі згодом.
Про це в соцмережах повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Він зазначив, що поки більше інформації розголосити не можуть.
До теми Завдяки операції ООН евакуювали близько 500 жителів Маріуполя, – Гутерреш
З Маріуполя внаслідок спецоперації ООН вивезли 500 людей
Вранці 6 травня керівник Офісу Президента наголосив, що два попередні етапи евакуації з Маріуполя та "Азовсталі" зокрема були успішними. Вдалось вивезти зі зруйнованого росіянами міста близько 500 осіб.
Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових,
– запевнив Єрмак.
Про початок третього етапу операції говорив і генсек ООН
Під час виступу на Радбезі ООН 5 травня у Нью-Йорку Антоніу Гутерреш заявив, що третій етап спільної операції ООН та Червоного Хреста у Маріуполі вже почався. Проте політика Організації Об'єднаних націй полягає в тому, щоб не розголошувати деталей до завершення.
Також Гутерреш наголосив, що з блокованого міста врятували 500 людей. Вони тривалий час жили під постійними обстрілами, за умов браку їжі та води.Зверніть увагу! Гутерреш розповів, що згоду від Росії на евакуацію цивільного населення з Маріуполя отримав від Володимира Путіна 26 квітня.
Читайте також Росія відвела більшу частину військ від Маріуполя, – Пентагон