В Офісі Президента заявили, що новий етап порятунку людей з "Азовсталі" вже триває

Новий етап евакуації цивільного населення з "Азовсталі", що у Маріуполі, вже триває. В Офісі Президента пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

Про це в соцмережах повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Він зазначив, що поки більше інформації розголосити не можуть.

До теми Завдяки операції ООН евакуювали близько 500 жителів Маріуполя, – Гутерреш

З Маріуполя внаслідок спецоперації ООН вивезли 500 людей

Вранці 6 травня керівник Офісу Президента наголосив, що два попередні етапи евакуації з Маріуполя та "Азовсталі" зокрема були успішними. Вдалось вивезти зі зруйнованого росіянами міста близько 500 осіб.

Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових,

– запевнив Єрмак.

Про початок третього етапу операції говорив і генсек ООН

Під час виступу на Радбезі ООН 5 травня у Нью-Йорку Антоніу Гутерреш заявив, що третій етап спільної операції ООН та Червоного Хреста у Маріуполі вже почався. Проте політика Організації Об'єднаних націй полягає в тому, щоб не розголошувати деталей до завершення.

Також Гутерреш наголосив, що з блокованого міста врятували 500 людей. Вони тривалий час жили під постійними обстрілами, за умов браку їжі та води.

Гутерреш розповів, що згоду від Росії на евакуацію цивільного населення з Маріуполя отримав від Володимира Путіна 26 квітня.

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