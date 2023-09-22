Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера

У Житомирській області судитимуть офіцера. Він задля власної фінансової вигоди носив до ломбардів військове майно. Загальна сума збитків вражає.

Про горе-офіцера розповіли у ДБР. У бюро зазначили, що офіцер з Житомирщини постане перед судом за те, що продавав у ломбардах камери нічного бачення, а також тепловізори.

Читайте також Загрожувало 12 років тюрми: як покарали офіцера Нацгвардії за побиття строковика на Прикарпатті

Завдав збитків на 3 мільйони гривень

Мовиться про начальника служби логістики, котрий працював в одній із військових частин Житомирщини. У чоловіка був доступ до місця зберігання техніки частини. Він використав своє службове становище та привласнив:

60 камер нічного бачення

та 8 тепловізорів різних моделей.

У ДБР зазначають, що частину з них придбали коштом волонтерів. Сам офіцер техніку розпродував як з допомогою інтернету, так і просто носив до місцевих ломбардів.

Він завдав збитків державі на суму 3,2 мільйона гривень. Відомо, що офіцер відшкодував кошти у повному обсязі під час досудового розслідування.

Обвинувачують його у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службового становища, скоєного в умовах воєнного стану, що стало причиною заподіяння істотної шкоди. На нього очікує до 15 років за ґратами.

У ДБР зазначили, що процесуальним керівництвом займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Звернімо увагу, що напередодні у ДБР розповідали про співробітників ТЦК на Львівщині, які били та знущалися з цивільного. Ба більше, ще й утримували його проти волі.

Побиття цивільного у ТЦК: що відомо