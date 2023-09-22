Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера
Джерело:ДБР
У Житомирській області судитимуть офіцера. Він задля власної фінансової вигоди носив до ломбардів військове майно. Загальна сума збитків вражає.
Про горе-офіцера розповіли у ДБР. У бюро зазначили, що офіцер з Житомирщини постане перед судом за те, що продавав у ломбардах камери нічного бачення, а також тепловізори.
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Завдав збитків на 3 мільйони гривень
Мовиться про начальника служби логістики, котрий працював в одній із військових частин Житомирщини. У чоловіка був доступ до місця зберігання техніки частини. Він використав своє службове становище та привласнив:
- 60 камер нічного бачення
- та 8 тепловізорів різних моделей.
У ДБР зазначають, що частину з них придбали коштом волонтерів. Сам офіцер техніку розпродував як з допомогою інтернету, так і просто носив до місцевих ломбардів.
Він завдав збитків державі на суму 3,2 мільйона гривень. Відомо, що офіцер відшкодував кошти у повному обсязі під час досудового розслідування.
Обвинувачують його у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службового становища, скоєного в умовах воєнного стану, що стало причиною заподіяння істотної шкоди. На нього очікує до 15 років за ґратами.
У ДБР зазначили, що процесуальним керівництвом займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Звернімо увагу, що напередодні у ДБР розповідали про співробітників ТЦК на Львівщині, які били та знущалися з цивільного. Ба більше, ще й утримували його проти волі.
Побиття цивільного у ТЦК: що відомо
- Власне, співробітники Державного бюро розслідувань та Львівська спеціалізована прокуратура взялися за розслідування інциденту. Мовиться про побиття цивільного у ТЦК у Самборі.
- 20 вересня стало відомо, що двох співробітників військкомату Самбора вже затримали. Йдеться про заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовця-водія цього відділу.
- Невдовзі стало відомо, що чоловік, якого силоміць утримували у ТЦК, намагався втекти до Польщі. Профільні служби склали протокол про порушення правил перетину державного кордону. Водночас чоловіка відправили до ТЦК, щоб він став на військовий облік. А у військкоматі йому "порадили" пройти комісію та вирушити на фронт, від чого він відмовився.
- Уже 21 вересня Личаківський районний суд міста Львова обрав для офіцера Самбірського ТЦК запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт. У прокуратурі відповідне рішення планують оскаржувати.