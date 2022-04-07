Офіцера КДБ Білорусі "розірвало" біля кордону з Україною, – білоруські ЗМІ

У Гомельській області Білорусі, біля кордону з Україною, нібито підірвався на міні підполковник КДБ.

У районі Наровлі підірвалась машина прикордонників. Про це пишуть білоруські ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

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Хто був в цій машині

В авто нібито був підполковник КДБ Гомельської області Андрій Реуцький. Раніше він працював слідчим у Мозирі. За словами видання, його поховали днями.

ЗМІ також писали, що у Мозирі біля будівлі місцевого КДБ проходило прощання з силовиком.

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