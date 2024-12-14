З'явилися офіційні результати "виборів" у Грузії: Кавелашвілі переміг

У суботу, 14 грудня, у Грузії відбулися так звані "вибори" президента. Так, очікувано, у голосуванні переміг Михаїл Кавалашвілі

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням "Ехо Кавказу". Зазначимо, що Михаїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом на виборах президента.

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Кавелашвілі оголосили президентом Грузії

Виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала "Грузинська мрія", обрала президентом Михаїла Кавелашвілі

Як повідомили у ЦВК, за Кавелашвілі віддали голоси 224 виборники. Один бюлетень визнали зіпсованим. Для перемоги проросійському політику необхідно було 200 голосів.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після оголошення результатів заявила: "Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося".

Варто вказати, що всього колегія виборців складається з 300 осіб. Половина голосів відходить депутатам парламенту Грузії. Решту ділять Верховна рада Аджарії (автономний регіон у складі Грузії), Верховна рада Абхазії (грузинський регіон, який окупувала Росія), та район Сакребуло.

Це перші вибори у Грузії, коли президента країни обирав не народ, а колегія виборців. Відповідні зміни ухвалили після обрання президенткою Саломе Зубашвілі – вона стала останньою очільницею країни, яку обрали всенародним голосуванням.