Офіційно: мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера

На офіційному сайті футбольного клубу "Лестер" підтвердли, що власник та мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера.

Нагадаємо. Одразу після матчу "Лестера" проти "Вест Хема" вертоліт, яким користується Вішаї Шривадданапрабха впав поблизу стадіону. Він одразу загорівся і про загиблих (їх кількість та хто вони) нічого не було відомо.

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Ввечері 28 жовтня на офіційному сайті "Лестера" з’явилася підтверджена інформація, що власник клубу загинув. Він був одним з п’яти осіб, які були на борту гелікоптера. Хто решта – поки не озвучували. За попередньою інформацією, з ним у гелікоптері могла перебувати його донька, два пілоти та ще один чоловік.